Cezaevinden çıkmadan yakalama kararı
İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘17 - 25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği’ iddiasıyla ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ ve ‘gizliliği ihlal’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen tiyatrocu Levent Üzümcü, Eren Erdem’in sorusu üzerine “İnternete girdim baktım, hiçbirinizin Fetullah Gülen ile fotoğrafınızı görmedim Eren” dedi. Hâkimin “Soru o değil. Sorulan sorulara cevap verin” demesi üzerine Üzümcü, “Hayır” diye cevap verdi.
19 YIL HAPİS İSTEMİ
Savcının mütalaasında, ‘17 - 25 Aralık 2013’te yasadışı olarak elde edilen görüntülerin ve belgelerin Karşı gazetesinde yayınlandığı’ belirtilerek “Terör örgütünün meşru iktidarı devirme ve yeni bir siyasi tablo ve iktidar oluşturma hedefine kitle desteği sağlandığı” ifadeleri yer aldı. Erdem’in ‘örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından 8.5 yıldan 19 yıla kadar hapsi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Sanıklardan Emre Erciş için ‘örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, Onur Kala için de ‘örgüte üye olmak’tan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Turan Atabey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in ise beraatı istendi. Mahkeme delil durumu, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak Erdem’in adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.
Eren Erdem’in cezaevinden çıkış işlemleri sürerken tahliye kararına itiraz eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, atılı suçlara öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oybirliğiyle hükmetti.
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