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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Cezaevinden çıkmadan yakalama kararı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Cezaevinden çıkmadan yakalama kararı

İSTANBUL 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘17 - 25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği’ iddiasıyla ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ ve ‘gizliliği ihlal’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen tiyatrocu Levent Üzümcü, Eren Erdem’in sorusu üzerine “İnternete girdim baktım, hiçbirinizin Fetullah Gülen ile fotoğrafınızı görmedim Eren” dedi. Hâkimin “Soru o değil. Sorulan sorulara cevap verin” demesi üzerine Üzümcü, “Hayır” diye cevap verdi.

19 YIL HAPİS İSTEMİ

Savcının mütalaasında, ‘17 - 25 Aralık 2013’te yasadışı olarak elde edilen görüntülerin ve belgelerin Karşı gazetesinde yayınlandığı’ belirtilerek “Terör örgütünün meşru iktidarı devirme ve yeni bir siyasi tablo ve iktidar oluşturma hedefine kitle desteği sağlandığı” ifadeleri yer aldı. Erdem’in ‘örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlarından 8.5 yıldan 19 yıla kadar hapsi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi. Sanıklardan Emre Erciş için ‘örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, Onur Kala için de ‘örgüte üye olmak’tan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar Turan Atabey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in ise beraatı istendi. Mahkeme delil durumu, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak Erdem’in adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi.

Eren Erdem’in cezaevinden çıkış işlemleri sürerken tahliye kararına itiraz eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, atılı suçlara öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesinin göz önünde bulundurularak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına oybirliğiyle hükmetti.

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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