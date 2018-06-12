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    Nursel ölüm-kalım savaşı veriyor, kızından iz yok

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da Nizam Ç., küçük yaşta kandırıp evlendiği Nursel Aris’i kurşunladı. Ölüm-kalım mücadelesi veren genç kadının ablası “Kardeşime gün yüzü göstermedi” diye haykırdı.

    Kuaför Nursel Aris (20), 4 yıl önce 16 yaşındayken Nizam Ç. ile dini nikah kıydı. Bir de çocuğu oldu.. Nizam Ç., daha sonra cezaevine girdi. İki ay önce tahliye oldu. Görme bahanesiyle aldığı kızını bir daha da annesine göstermedi. Şüpheli koca, 'Gelin sizinle konuşacağım, kızı da vereceğim' diyerek eşini çağırdı.

    Aris, annesiyle birlikte görüşmeye gitti. Yine sonuç alınamadı. Takvim'de yer alan habere göre İstanbul'da 5 Haziran günü Aris, market için evden çıktığı sırada karşısına Nizam Ç. çıktı. Öfkeli adam, genç kadına kurşun yağdırdı. Nursel, hastanede ölüm-kalım savaşı verirken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

    'YEĞENİMDEN HABER YOK'

    Abla Hülya Aris, "Kardeşimi küçük yaşta kandırıp götürdü. Hamile bıraktı. Dini nikah kıydılar. Kardeşim hamileyken, hırsızlık suçundan hapse girdi. Çocuğuna biz bakıp büyüttük. Yeğenimden ise hiç haber alamıyoruz." dedi.

    Ağabey Ergin Aris ise "Cezaevinden çıkınca 'Kötü alışkanlıklarını bırak, ailene çocuklarına sahip çık. İş bul, biz sana yardımcı oluruz' dedik ama o geldi yeğenimi aldı. Sonrasında da kardeşimi vurdu. Tek dileğimiz şu mübarek günde kardeşimin bir an önce sağlığına kavuşması" diye konuştu.

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet , son dakika , haberler
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