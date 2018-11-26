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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
26.11.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık yapan çete çökertildi

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Cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık yapan çete çökertildi

Ankara polisinin istihbari çalışmaları neticesinde, cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar 3 iş yerinden yüklü miktarda sigara ve 2 ayrı evden ziynet eşyası çalan hırsızlık çetesi çökertildi. Çete üyeleri tekrar cezaevine gönderilirken, aralarında 2 kişinin kardeş olduğu belirlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kasım ayında 3 farklı iş yerinden çok sayıda sigara çalınması ve 2018 Haziran ayında 2 farklı evden para, ziynet eşyası ve bilgisayar olmak üzere 5 farklı hırsızlık olayını incelemeye aldı. Ekiplerin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlığı D.Y., D.C.Y. kardeşler ve A.V.’nin yaptığı tespit edildi.

Cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık yapan çete çökertildi

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine şahısları fiziki ve teknik takibe alan ekipler, çetenin çaldıkları sigaraları C E.’ye sattığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını da inceledikten sonra çete üyelerinin kaldığı adresleri tek tek tespit etti. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla çete üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık yapan çete çökertildi

5 FARKLI SUÇ KAYDI

D.Y.’nin 1’i gasp, 3’ü iş yerinden hırsızlık, 3’ü evden hırsızlık olmak üzere 17 suç kaydı, D.C.Y.’nin 3’ü iş yerinden, 3’ü evden olmak üzere 12 suç kaydı ve A.V.’nin 16’sı evden hırsızlık, 8’i iş yerinden hırsızlık, 1’i otodan, 1’i de açıktan hırsızlık olmak üzere 33 suç kaydının olduğu belirlendi. Çalıntı malları alıp başkalarına satan C.E.’nin ise uyuşturucu kullanma, mala zarar verme olmak üzere 5 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Y., D.C.Y. kardeşler ile A.V. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çete üyelerinin daha öncede hırsızlık suçundan çok kez cezaevine girdiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen sigaralar ise sahiplerine teslim edildi.

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