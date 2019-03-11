Cezaevindeki sanığın eşiyle yaptığı iğrenç plan ortaya çıktı

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde 2016 yılının Şubat ayında yaşanan olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti

T.A. (26) ve M.A., M.T.'nin (42) sahibi olduğu çiftlik evine gitti. 3 erkek, burada gece yarısına kadar alkol aldı. Ev sahibi M.T. ve yanındaki M.A., T.A.'ya tecavüz etti. Bu anları da cep telefonuyla kaydetti. İkili daha sonraki günlerde T.A.'ya görüntülerle şantaj yaparak, tecavüze devam etti. Bir hafta süren tecavüze daha fazla dayanamayan T.A., jandarmaya başvurdu. M.A. ve M.T., gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda sanıklardan elde edilen ve mağdur T.A.'ya tecavüz edildiği anlara ait görüntülerdeki kişinin M.A. olduğu tespit edildi. Raporun ardından duruşma savcısı, 2 sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme ise 2 sanık hakkında beraat kararı verdi.

MAĞDUR AVUKATI KARAR TEMYİZ ETTİ, CEZA ÇIKTI

Mağdur T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, kararı istinaf mahkemesinde temyiz etti. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, beraat kararını bozdu. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yaptığı yargılamanın ilk duruşmasında sanıkları tutukladı.

25 Mayıs 2018 günü görülen ikinci duruşmada da tutuklu sanıklar M.T. ve M.A.'yı 28'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İNTİKAM İÇİN 10 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR

Karardan bir süre sonra ise cezaevindeki hükümlü M.T. ve eşi F.T., akıllara durgunluk verecek bir plana imza attı. Cezaevinden mektuplaşarak yapılan plan doğrultusunda F.T., jandarmaya giderek, T.A.'nın babası M.A. ile erkek kardeşi H.A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Annenin şikayeti üzerine baba ve oğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Avukat Tuğçe Torun bu kez şüpheli avukatı olarak devreye girdi ve M.A. ile H.A.'nın, küçük kıza cinsel istismar olayının yaşandığı öne sürülen saatte, farklı yerde olduklarını, kamera kayıtlarıyla kanıtladı.

OYUNU BÜYÜK KIZLARI BOZDU

Bu dönemde M.T. ve F.T. çiftinin büyük kızı F.S.T., jandarmaya giderek, 'cinsel istismar'ı anne ve babasının planladığını, tutuklanan baba ve oğlunun suçsuz olduğunu söyledi.

Savcılık yeni bir soruşturma başlattı. Bu kez gözaltına alınanlar ise anne F.T., kendisine yardım ettikleri iddia edilen yenge H.A. ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş F.B. oldu. 3 şüpheli tutuklandı. Cinsel istismar suçlamasıyla 5 ay cezaevinde kalan M.A. ve oğlu, verilen takipsizlik kararı ile tahliye edildi.

ANNE DE İTİRAF ETTİ

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan koca ve eşi ile yenge ve uzman çavuş hakkında 'cinsel istismara azmettirme', 'İftira ile bir kişinin gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına neden olma', 'nitelikli cinsel istismar', 'rüşvet almak ve vermek', 'nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlarından dava açtı. Davanın iddianamesinde anne F.T.'nin itirafı da yer adlı. Karşı taraftan intikam almak amacıyla cezaevindeki eşiyle birlikte planı hazırladıklarını anlatan anne, kızına, yabancı bir cisim ile cinsel istismarda bulunanın kendisi olduğunu söyledi. Anne F.T., "Daha sonra jandarmaya gidip, bunu M.A. ve H.A.'nın yaptığını söyledim" dedi. Tecavüz hükümlüsü baba M.T. da ifadesinde, aldığı cezanın etkisiyle planı yaptığını belirterek, "Bana iftira attılar, kimseye tecavüz etmedim. 30 sene alınca bir plan yaptım. Bunu eşime anlattım. Onunla birlikte bu planı uyguladık" diye konuştu.



'YAŞADIKLARI MANEVİ ZARARIN TARİFİ YOK'

M.A. ve H.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, müvekkillerinin iftira sonucu uzun süre cezaevinde kaldıklarını, maddi manevi zarara uğradıklarını belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi:

"Müvekkilim T.A.'ya tecavüz edilmesinin ardından sanıklar 30 yıla yakın bir ceza aldı. Bunun üzerine cezaevindeki sanık, eşiyle mektuplaşarak bir plan yapmış. Maalesef kendi kızlarına cinsel istismarda bulunarak, T.A.'nın babası ve kardeşine cinsel istismar iftirası attılar.

Olay zamanı, olay yerinde olmadıklarını kanıtladık. Müvekkillerim cezaevinden çıktı. Ancak köylerinde yaşayamaz duruma geldiler. Köylerini terk edecekler. Bunu yapan anne ve baba ile onlara yardım edenlerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz."

'HAYATIMIZI MAHVETTİLER'

5 ay tutuklu kaldıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan H.A. da "Ağabeyime yaptıklarından sonra cezalarını buldular ancak bize iftira attılar. Çok büyük acılar çektik. Hak etmediğimiz bedeller ödedik. Hayatımızı mahvettiler. Bu kişilerin cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NA TESLİM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan ve 10 yaşındaki E.T. ise devlet korumasına alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.