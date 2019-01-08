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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (AA)
08.01.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Cezaevindeki kardeşinin karısına tecavüz etmişti! Cezası belli oldu…

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Cezaevindeki kardeşinin karısına tecavüz etmişti! Cezası belli oldu…

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık mahkemedeki ifadesinde “Yengem bana seslendi, ondan sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sezer B. toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Sezer B. tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise duruşmaya gelmedi.     

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.     

Sezer B. son savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, "Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." dedi.       

Mahkeme heyeti sanık Sezer B’yi "nitelikli cinsel saldırıdan" 21 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıl 6 ay, "konut dokunulmazlığını bozmaktan" ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti.     

Sanığın "mala zarar verme" suçundan ise beraati kararlaştırıldı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.     

OLAY

Adana'da üç çocuk annesi D.B, geçen yıl nisanda cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi evinde yakalamıştı.     

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.     

Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B'yi bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu.     

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