Cezaevindeki anons ortalığı karıştırmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda acil eylem tatbikatı gerçekleştirildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan güvenlik güçleri ve itfaiye erleri senaryo gereği çıkan isyana müdahale etti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının yönettiği tatbikatta, kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve enerji firması yetkililerine 'Cezaevinde isyan var' anonsu yapıldı. Daha sonra ceza infaz kurumunda sirenler çaldı. Senaryo gereği isyan çıkan ceza infaz kurumunda yaralıların olduğu ve kurumda yangın çıktığı bilgisi verildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçlarının sirenlerini açarak kuruma ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Güvenlik güçleri, itfaiye ile birlikte senaryo gereği çıkan isyan ve yangına müdahale için kuruma geldi. Müdahale için içeriye girenler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi. Cezaevi sorumlusu olayın bir tatbikat olduğunu belirterek, kuruma zamanında gelen ekiplere teşekkür etti. Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan 'Acil Eylem Tatbikatı' kapsamında kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın yılda 2 kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı.