Cezaevindeki açlık grevini bitirdi
Silivri Cezaevi’nde 228 gündür tutuklu olan ve 28 Ocak’ta açlık grevine başlayan eski CHP milletvekili Eren Erdem, açlık grevini bitirdi.
CHP’li Muharrem İnce dün Yalova milletvekili Özcan Özel, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile birlikte Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. İnce ziyaret sonrası, “Eren Erdem’i adaletsizliğe karşı sürdürdüğü açlık grevini bırakması için ikna ettik” dedi.
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