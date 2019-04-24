Cezaevinde şifreli mektupları yakalanmıştı! Mahkeme kararı belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevinde şifreli mektupları yakalanmıştı! Mahkeme kararı belli oldu
GeriGündem Cezaevinde şifreli mektupları yakalanmıştı! Mahkeme kararı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
24.04.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Cezaevinde şifreli mektupları yakalanmıştı! Mahkeme kararı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevinde şifreli mektupları yakalanmıştı! Mahkeme kararı belli oldu

KONYA'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevliyken FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ankesörlü telefonla ardışık olarak arandığı iddiasıyla tutuklanan Üsteğmen Oktay Dönmez, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu bulunan Türk Yıldızları eski pilotu Yüzbaşı Ali Onur Adalı (37) ifadesinde, FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Mütalaada ayrıca, Oktay Dönmez'in Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu sırada, yakalattığı şifreli mektuplara da dikkat çekildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 yıl önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan üsteğmen Oktay Dönmez'in yargılanmasında karar çıktı. Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık Dönmez, suçlamaları kabul etmedi. FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağının olmadığını ileri süren Dönmez, 2 yıldır tutuklu olduğunu belirtti. FETÖ mensupları tarafından ankesörlü telefonla aranarak sohbet ya da toplantıya davet edildiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Dönmez, ''Ardışık aramalarda isimleri geçen diğer asker kişilerle işim sebebiyle irtibatım olmuştur. Ortak çalıştığımız konularda bizimle birlikte görev yapan astsubaylar ya da başka bir personel önce beni sonrasında ise diğer asker kişileri bu sebeple aramış olabilir. Bu nedenle de ardışık aramalar tespit edilmiş olabilir. Aramaların hiç birinin örgütsel bir mahiyeti yoktur" dedi. 

TUTUKLU TÜRK YILDIZI PİLOTU TANIK OLARAK İFADE VERDİ 

 Duruşmada başka bir dosya kapsamında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türk Yıldızları eski pilotu Yüzbaşı Ali Onur Adalı da tanık olarak ifade verdi. FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısının olmadığını  öne süren Ali Onur Adalı, örgütün sohbet ve toplantılarına ı hiç katılmadığını belirtti. Adalı, ifadesinde, ''2011-2012-2013 yıllarında kendisini Murat olarak tanıtıp öğretmen olduğunu söyleyen bir kişi beni cep telefonundan arayarak Elazığlılar Derneği'nde tanıştığımızı söyleyip benimle görüşmek istediğini söylemişti. Ancak işlerin yoğunluğu nedeniyle bu kişiyle yüz yüze hiç görüşemedim. Telefonda görüşmeler yaptım. Bu kişi hatırladığım kadarıyla beni sabit telefonlardan da arıyordu. Aramalarından 5-6 tanesine cevap verdiğimi hatırlıyorum. Murat ile yaptığımız görüşmelerde Türk Yıldızları'nda pilot olmam sebebiyle bazen gösterimizi seyrettiğini çok beğendiğini, tebrik etmek için aradığını söylüyordu. Konuşmada genellikle benimle görüşmek istediğini söyleyerek bağlıyordu. Sanık ile hiç bir araya gelmedim. İş dışında hiç bir araya gelmedim. Görev yaptığım filonun bakım bölümünde görevli üsteğmen olarak tanıyorum. Hakkımda hazırlanan raporda niçin aynı sabit hatlardan ardışık olarak arandığımızı tespitinin yapıldığını bilmiyorum. Bildiklerim anlattıklarımdan ibarettir" dedi. 

Tanıklardan, İstanbul'da yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Silivri Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Yüksel Koca da ifadesinde örgütle bağının olmadığını, Oktay Dönmez'i de harp okulunda devre arkadaşı olması nedeniyle tanıdığını belirtti.

Tanıklardan yine harp okulundan sınıf arkadaşı olan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Eren Önder de, Oktay Dönmez'i, harp okulundan tanıdığını başkada bir bağının olmadığını söyledi. 

'ANKESÖRLÜ TELEFON, ÖRGÜTÜN GİZLİ HABERLEŞME ARACIDIR'

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, verdiği mütalaasında ankesörlü telefonun örgütün sohbet ve toplantılara katılımlarını sağlamak için kullandığı gizli haberleşme aracı olduğunu belirtti. Mütalaada, "Sanığın aynı asker şahıslarla çeşitli tarihlerde aynı ankesörlü hattan art arda arandığı, kimi zaman FETÖ/PDY terör örgütüyle iltisaklı fakat asker olmayan şahısların da aramaya takıldıkları, Ali Onur Adalı'nın Murat isimli öğretmeninin kendisini aradığına yönelik beyanında her ne kadar Adalı tarafından kabul edilmese de ankesörlü hattan örgütsel görüşme için aranıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu şekilde ardışık aramaların aranan kişileri FETÖ/PDY terör örgütünün sohbet ve toplantılarına devam etme amacıyla gizli haberleşme araçlarından biri olduğu itirafçı beyanlarından da anlaşılmaktadır'' denildi. 

'BUNDAN SONRA BİZİ ÖNLENEMEZ BİR YÜKSELİŞ BEKLİYOR' 

Mütalaada,  Oktay Dönmez'in Akşehir T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu sırada, yakalattığı şifreli mektuplara da dikkat çekildi. Oktay Dönmez'in  tutuklu bulunan Mustafa B.'ye bağımsız bölümler arasında pusula tabir edilen ve içerisinde 'Sabredin çıkınca ortalığın …! Önlenemez yükselişimiz asıl o zaman başlayacak. Biz buradan çıkınca …! Ben yazmadım desem de el yazımızdan bizi bulmuşlar, pusulaları gönderin', 'Kardeşim savunmada suçu direkt bana at ben yazmadım. Kardeşim biz bu süreleri yatmayacağız ama … yatacak. Bundan sonra bizi önlenemez bir yükseliş bekliyor' yazılı not gönderdiği belirtildi.

Not kağıtlarına, 'Seni üzenler bir gün üzülenler olur. Her şey gün yüzüne çıktığında başı dik olan yine bizler olacağız. Günler gelecek tanıklar sanık, sanıklar tanık olacak. (Hastaneye beraber gittiğin Erzurumlu abin' şeklinde cevap yazıldığı, sanığın eylemlerinden pişman olmayıp örgütsel eylemlerine devam ettiğinin görüldüğü anlatıldı. 

 Mahkeme heyeti mütalaanın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Oktay Dönmez'i, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak' suçundan  7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dikkat, bugün için de uyarı geldi... İstanbul'da çamur yağdı!

Meclis’ten özel kulisler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar

Bakırköy'de bir kişi bindiği takside hayatını kaybetti