Cezaevinde restoran ve kafe açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevinde restoran ve kafe açıldı
GeriGündem Cezaevinde restoran ve kafe açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.10.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

Cezaevinde restoran ve kafe açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevinde restoran ve kafe açıldı

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında kurulan "Restoran ve Kafe Kampüsü" hizmete açıldı.

İş yurdu faaliyetleri kapsamında açılan restoran ve kafede, 4 personelin yanı sıra 20 hükümlü çalışıyor.

Yemeklerin hazırlanmasından servisine kadar hükümlülerin de görev aldığı restorandan cezaevi çalışanları, jandarma personeli, hükümlü aileleri ve vatandaşlar faydalanabiliyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, açılış töreninde yaptığı açıklamada, hükümlülerin tahliye sonrası meslek sahibi olmaları ve sosyal hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İş yurdu faaliyetleri kapsamında fırın ve unlu mamuller, tekstil, gümüş işletmeciliği, karton bardak üretimi, inşaat iş kolu, organik tarım, restoran ve kafe işletmesi olmak üzere 21 iş kolunda üretim ve faaliyet yapıldığını belirten Dönmez, bu faaliyetlerle hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmesinin yanında ülke ekonomisine katkı ve halka da güzel hizmetler sağlandığını ifade etti.

Dönmez, Van Açık Ceza İnfaz Kurumunun, kampüsteki ceza infaz kurumlarının ve binalarının bakım onarımı ile ısıtılması, sıcak ve soğuk su ihtiyacı, görevi başında bulunan personel ile hükümlü ve tutukların iaşe edilmeleri, ulaşım, çevre düzeni gibi hizmetleri karşıladığını kaydetti.

Restoranın lojman sakinleri, hükümlü ve tutuklu ziyaretçilerine, personele ve tüm halka hizmet verdiğini aktaran Dönmez, toplu yemek ve organizasyonları da karşılayabilecek salonları olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, restoran ve kafenin açılış kurdelesini kesti.

Açılışa katılanlar daha sonra restoranı gezerek hükümlülerin hazırladığı ürünleri inceledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle