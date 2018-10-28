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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Cezaevindeki ölüm soruşturmasında flaş gelişme! Annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü

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Cezaevindeki ölüm soruşturmasında flaş gelişme! Annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü

Bursa'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67) 243 yerinden bıçaklayarak öldüren, Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevinin koğuşunda döverek öldürdükleri öne sürülen 7 tutuklu sanık hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67) 243 yerinden bıçaklayarak öldüren, Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevinin koğuşunda döverek öldürdükleri öne sürülen 7 tutuklu sanık hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 19 Ocak 2016 tarihinde, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Bakıryapan, annesi Mazez Bakıryapan'ı 243 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Cinayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Bakıryapan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Bakıryapan'a, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. Mahkeme heyeti, ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak, tedavi edilmesini kararlaştırdı.

KOĞUŞ SAYIMINDA SES VERMEDİ

Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Selçuk Bakıryapan, 12 Haziran günü sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin yaptığı kontrol sonrası Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti. Ölü muayenesi, otopsi işlemi ve hastane evrakı İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Burada inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporda, 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kol kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' denildi.

DÖVÜP, YIKADIKTAN SONRA YATAĞINA YATIRMIŞLAR

Bursa Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz tarafından yapılan soruşturmada, Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda kalan tutuklu ve hükümlülerin ifadelerine başvuruldu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, Selçuk Bakıryapan'ın, psikolojik sorunları olması nedeniyle kaldığı koğuştakilerce istenmediği ve sevilmediği, bu nedenle koğuşta kalanlar tarafından ufak çapta darbedildiği belirlendi. İlaç içmeye giden arkadaşı Emre Nuri K. ile birlikte koğuştan çıkan Bakıryapan, sıkıntısını infaz koruma memuruna anlattı.

Koğuşa dönen Emre Nuri K. ise bunu arkadaşlarına söyledi. Bunun üzerine İbrahim Ç., Hakan G., Savaş M., Ünal K. ve Muhammed M., Selçuk Bakıryapan'ı öldüreyise dövüp, banyoda yıkadıktan sonra yatağına yatırdı. Ünal K. da iddiaya göre, yataktaki Bakıryapan'ın boğazına ve göğsüne ayağındaki botlarla vurdu. Savcının hazırladığı iddianameye göre, sanıklar Hakan G. (18), İbrahim Ç. (33), Muhammed M. (20), Savaş M. (23), Ünal K. (34), Uğur A. (44) ve Öztürk T. (30) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İbrahim Ç.'nin avukatı Özgür Atabay, iddianamenin Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini, sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacağını belirtti.

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