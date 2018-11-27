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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSMAİL SAYMAZ
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Cezaevinde linç’e dört ağır müebbet

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Cezaevinde linç’e dört ağır müebbet

BALIKESİR Kepsut L Tipi Cezaevi’nde kalan Ulaş Yurdakul’u linç eden dört tutukluya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İki mahkûm da ‘suçu bildirmeme’ suçundan cezalandırıldı.

Cezaevindeki linçle ilgili karar, Balıkesir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım’da görülen duruşmada çıktı. Sanık Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armağan’a, Yurdakul’u ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve iştirak halinde öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Suçtan pişman olmamaları, sabıkalı geçmişleri ve sabıkalı oldukları suçların nitelikleri göz önüne alınarak cezada indirime gidilmedi. Şen’in cinayet, Okumuş’un ise cinayete teşebbüs suçlarından hükümlü oldukları belirtildi.
Mahkûmlar Aydın Zararsız ve Murat Sevim’e ise ‘suçu bildirmemek’ suçundan 1’er yıl ceza verildi. Üç sanık ise beraat etti.
Yurdakul ailesinin avukatı Hakan Günaslan, “Ulaş, eziyet edilerek öldürüldü. Ölüme neden olan eziyet, geceden başlayarak sabah saatlerine kadar devam etti. Öğle tekrar başlayıp Ulaş’ın ölümüyle sonuçlandı. Ulaş, öldürüldüğü C3 koğuşuna 14 Nisan 2016’da yerleştirilmişti. Bu koğuşa gelmesinden ölümüne kadar eziyet edilmiştir. Bu anlamda karar yerindedir. Dosya ikiye ayrılarak, cezaevi görevlileri ve katiller bakımından iki ayrı yargılama yapılmıştır. Bize göre yargılama tek bir mahkemece yapılmalıydı” dedi.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ YARGILANIYOR

Hürriyet, Yurdakul’un Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından linç edilmesine ilişkin haberi, 29 Aralık 2017’de ‘Telefonda linç itirafı’ başlığıyla duyurmuştu. Hürriyet’in bu haberi üzerine Yurdakul’u döverek öldürenler ve cezaevi görevlileri için iki ayrı dava açılmıştı. Halen, dönemin birinci müdürü Bekir Karataşoğlu ve ikinci müdürü Gamze Türkoğlu ile dokuz infaz koruma memuru ve bir sağlık memuru görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanıyor.

Telefonda linç itirafı
Telefonda linç itirafı
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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