‘Cezaevinde linç’e dört ağır müebbet
BALIKESİR Kepsut L Tipi Cezaevi’nde kalan Ulaş Yurdakul’u linç eden dört tutukluya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İki mahkûm da ‘suçu bildirmeme’ suçundan cezalandırıldı.
Cezaevindeki linçle ilgili karar, Balıkesir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Kasım’da görülen duruşmada çıktı. Sanık Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armağan’a, Yurdakul’u ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve iştirak halinde öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Suçtan pişman olmamaları, sabıkalı geçmişleri ve sabıkalı oldukları suçların nitelikleri göz önüne alınarak cezada indirime gidilmedi. Şen’in cinayet, Okumuş’un ise cinayete teşebbüs suçlarından hükümlü oldukları belirtildi.
Mahkûmlar Aydın Zararsız ve Murat Sevim’e ise ‘suçu bildirmemek’ suçundan 1’er yıl ceza verildi. Üç sanık ise beraat etti.
Yurdakul ailesinin avukatı Hakan Günaslan, “Ulaş, eziyet edilerek öldürüldü. Ölüme neden olan eziyet, geceden başlayarak sabah saatlerine kadar devam etti. Öğle tekrar başlayıp Ulaş’ın ölümüyle sonuçlandı. Ulaş, öldürüldüğü C3 koğuşuna 14 Nisan 2016’da yerleştirilmişti. Bu koğuşa gelmesinden ölümüne kadar eziyet edilmiştir. Bu anlamda karar yerindedir. Dosya ikiye ayrılarak, cezaevi görevlileri ve katiller bakımından iki ayrı yargılama yapılmıştır. Bize göre yargılama tek bir mahkemece yapılmalıydı” dedi.
CEZAEVİ GÖREVLİLERİ YARGILANIYOR
Hürriyet, Yurdakul’un Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde koğuş temsilcisi ve adamları olduğu ileri sürülen sekiz kişi tarafından linç edilmesine ilişkin haberi, 29 Aralık 2017’de ‘Telefonda linç itirafı’ başlığıyla duyurmuştu. Hürriyet’in bu haberi üzerine Yurdakul’u döverek öldürenler ve cezaevi görevlileri için iki ayrı dava açılmıştı. Halen, dönemin birinci müdürü Bekir Karataşoğlu ve ikinci müdürü Gamze Türkoğlu ile dokuz infaz koruma memuru ve bir sağlık memuru görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanıyor.
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