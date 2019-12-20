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Muammer ŞEN/DHA
20.12.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

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'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine,  çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

 

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