'Cezaevinde isyan' ihbarı, tatbikat çıktı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında bugün Karaman M Tipi Kapalı cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi görevlilerinin isyan çıkaran mahkumların koğuşlarda yangın çıkardığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve iş makinesi sevk edildi. Kısa süre içerisinde cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler, tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.