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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSMAİL SAYMAZ
22.07.2018 - 21:03, Son Güncelleme:

Cezaevinde ‘ıslak havlu’ cinayetinde 43 memura dava

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Cezaevinde ‘ıslak havlu’ cinayetinde 43 memura dava

Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Serhat Kaya’nın mahkûmlarca ucuna kalem pil konulup topuz yapılmış ıslak havluyla dövülerek öldürülmesiyle ilgili, birinci ve ikinci müdürler ile 41 infaz koruma memuruna ‘görevini kötüye kullanmak’tan dava açıldı.

Aynı koğuşta kalan İsmet Güneş’in anlatımına göre Kaya, çırılçıplak soyulup ucuna pil konmuş ıslak havluyla dövüldü. İddianamede, Kaya’nın 43 gün dövüldüğü; el, kol, boyun ve yüzünde gözle görülebilecek yaraların olduğu ifade edilerek, “İnfaz koruma memurlarınca sayımların usule uygun yapılmadığı, basit bir yoklama ile maktuldeki yaralanmaların anlaşılabileceği” belirtildi.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili olarak altı mahkûm Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eziyet çektirerek öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Zeynel Abidin Portakal ve 2. Müdür Şenal Saklı’nın da aralarında olduğu 43 infaz koruma memuru ve idareci için kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı. Avukat Didem Önsoy’un karara itirazı üzerine 43 şüpheli hakkında da dava açıldı. Avukat Önsoy, “Bu olay ceza alan mahkûmlarla sınırlı kalsın, görevliler sıyrılsın isteniyordu. Biz iki avukat mücadele edince üstü kapatılamadı. Aslında görevi ihmal değil, ihmal suretiyle öldürmeye iştirak suçundan yargılanmaları gerekirdi” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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