Cezaevinde ‘ıslak havlu’ cinayetinde 43 memura dava
Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Serhat Kaya’nın mahkûmlarca ucuna kalem pil konulup topuz yapılmış ıslak havluyla dövülerek öldürülmesiyle ilgili, birinci ve ikinci müdürler ile 41 infaz koruma memuruna ‘görevini kötüye kullanmak’tan dava açıldı.
Aynı koğuşta kalan İsmet Güneş’in anlatımına göre Kaya, çırılçıplak soyulup ucuna pil konmuş ıslak havluyla dövüldü. İddianamede, Kaya’nın 43 gün dövüldüğü; el, kol, boyun ve yüzünde gözle görülebilecek yaraların olduğu ifade edilerek, “İnfaz koruma memurlarınca sayımların usule uygun yapılmadığı, basit bir yoklama ile maktuldeki yaralanmaların anlaşılabileceği” belirtildi.
AVUKAT İTİRAZ ETTİ
Olayla ilgili olarak altı mahkûm Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eziyet çektirerek öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Zeynel Abidin Portakal ve 2. Müdür Şenal Saklı’nın da aralarında olduğu 43 infaz koruma memuru ve idareci için kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı. Avukat Didem Önsoy’un karara itirazı üzerine 43 şüpheli hakkında da dava açıldı. Avukat Önsoy, “Bu olay ceza alan mahkûmlarla sınırlı kalsın, görevliler sıyrılsın isteniyordu. Biz iki avukat mücadele edince üstü kapatılamadı. Aslında görevi ihmal değil, ihmal suretiyle öldürmeye iştirak suçundan yargılanmaları gerekirdi” dedi.
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