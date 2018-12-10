Cezaevinde ‘ısırıklı’ saldırı
Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde görevli bir infaz koruma memuru, mahkûmlardan birinin saldırısına uğradı. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan memur hastaneye kaldırıldı.
Olay önceki gün meydana geldi. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlerin günlük faaliyet saatinde infaz koruma memuru S.K da görevliydi. Bir grup tutuklu ve hükümlüyü faaliyete çıkarmak için koğuşlarının önüne gitti. Koğuştan çıkışların olduğu sırada ‘gasp’ suçundan cezaevinde bulunan bir şahıs infaz koruma memuruna saldırarak ısırmaya başladı. Memur, kolundan ve elinden yaralandı. Saldıran mahkûm gözaltına alınırken, infaz koruma memuru da hastaneye sevkedildi. Yapılan muayenede memurun kolunda 5 cm çapında ısırıklar tespit edildi. Saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.
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