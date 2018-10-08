Cezaevinde hayata dikiş
Açlık ve kıtlıkla mücadele eden Somali’de halkın sadece yardımlara bağlı kalmaması ve meslek edinmeleri için Türk Kızılayı tarafından Mogadişu Cezaevi’nde kadın mahkûmlara yönelik bir dikiş atölyesi kuruldu.
AÇLIĞIN en yoğun yaşandığı ülkelerden Somali’de, iç savaş ve karışıklıktan dolayı halkın büyük çoğunluğunun herhangi bir mesleği bulunmuyor. Birçok uluslararası yardım kuruluşu gibi Türk Kızılayı da 2011’den beri bu ülkede insani yardım operasyonu sürdürerek Somali halkına destek oluyor.
AMAÇ MESLEK EDİNDİRMEK
Başta gıda yardımı olmak üzere sağlık ve eğitim gibi konularda ülkede faaliyet gösteren Kızılay, bu kez de Somalililerin kendi ayakları üzerinde durması için, üretime yönelik bir proje gerçekleştirdi. Kızılay bu amaçla Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Merkez Kadın Cezaevi’ndeki kadın mahkûmlara yönelik bir dikiş atölyesi kurdu. Atölyenin amacı, kadın mahkûmlara meslek edindirmek.
Somali Büyükelçisi Olgan Bekar tarafından açılan atölyede, kadın mahkûmlar önce dikiş eğitimi alacak. Eğitimleri tamamlandıktan sonra kadınlar üretime geçerek ürünlerinden gelir elde edecekler. Yaklaşık dört yıldır cezaevinde kalan ve eğitim için atölyeye gelen Fortun İsak adlı mahkum, “Bugün çok mutluyum, burada bir şey öğrenmek çok güzel bir his” dedi.
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