Cezaevinde dehşet! Gardiyanları bu hale getirdi!
Osmaniye 2 nolu T tipi kapalı ceza infaz kurumunda dün iki infaz koruma memuru saldırıya uğradı. Hırsızlık suçundan hükümlü olan bir mahkumun cam parçasıyla gerçekleştirdiği saldırıda iki memur yaralandı. Tedavileri devam ediyor.
Hürriyet'in ulaştığı detaylara göre olay dün saat 19:00'da vardiya değişim esnasında yaşandı. Hırsızlıktan ceza alan bir hükümlü, kırık cam bardak parçasıyla iki infaz koruma memuruna aniden saldırdı. İki memur çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir memurun kulağı yarıya kadar kesildi. Bir süre devam eden arbedenin ardından saldırgan mahkum kontrol altına alındı. Yaralı memurlar da hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.
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