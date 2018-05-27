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    Cezaevi müdürü, oğulları ölen aileyi suçladı

    İsmail SAYMAZ
    27.05.2018 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde Ulaş Yurdakul’un diğer mahkumlarca dövülerek öldürülmesine ilişkin Adalet Bakanlığı başkontrolörüne ifade veren 1. Müdür Bekir Karataşoğlu, ölen oğulları için adalet arayan aileyi suçladı. Yurdakul Ailesi’nin oğullarına ziyaret gelmediğini ve telefon açmadığını savunan Karataşoğlu, “Ailenin amacı Kürt-Türk algısı yaratmak ve bu kişinin ölümünü bahane ederek tazminat almaktır” dedi. Kontrolör, soruşturmasının sonunda; Yurdakul’un ölümünden sonra ‘konuyu bir an önce kapatmak için’ 17 tanığın ifadesini almamak, Yurdakul’u döven üç kişiyi soruşturmaya dahil etmemek ve telefon kayıtlarını saklamak gibi sekiz ayrı suçtan ötürü Karataşoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Karataşoğlu, 18 Ocak’ta alınan ifadesinde, cezaevinde kaldığı sürede hiçbir aile üyesinin Yurdakul’u ziyaret etmediğini savundu. Yurdakul’un iki üç kez ailesine mektup yazdığı, ailesinin iki üç kez karşılık verdiğini belirten Karataşoğlu, şöyle devam etti:Cezaevi müdürü, oğulları ölen aileyi suçladı

    “Ailesinin telefon görüşmelerinde devamlı suretle değil kısa aralıklarla görüştüğü, görüşmelerinde ceza infaz kurumu yönetimi ve personeli, odasında bulunan tutuklular hakkında bir sızlanma ve şikayette bulunmadığı, en son ailesine yazdığı fakat parası olmadığından dolayı göndermediği mektubunda koğuştan memnun olduğunu, arkadaşları ile sıkıntısının olmadığını yazmıştır. Yurdakul’un hiç ziyaretine gelmeyen, hiç telefon etmeyen, nadir mektup gönderen ailesinin amacı, bilgileri basın aracılığıyla paylaşıp kurumda fedekarca görevini yapan personeli karalamak, iftira atmak, Kürt-Türk algısı yaratmak, kurumumuzu zan altında bırakmak ve bu kişinin ölümünü bahane ederek tazminat almaktır.”

    Sekiz suçtan suç duyurusu

    Başkontrolörün hazırladığı raporda, Yurdakul’un ölümünden sonra 2. Müdür Ahmet Ergün’ün başkanlığında altı kişilik disiplin kurulu oluşturulduğu, Karataşoğlu’nun kurulda yer aldığı belirlendi. Kurulun olay günü C-3 koğuşunda 32 kişi bulunmasına rağmen 15’inin ifadesine başvurduğu belirtilerek, “17 kişinin bilgisine başvurulmayarak önemli derecede ihmal gösterildiği, dayaktan memurların haberi olduğu yönünde basında ismine yer verilen Özcan Kanar’ın ifadesinin alınmasına gerek görülmediği” belirtildi. Yurdakul’u dövenler arasında gösterilen üç tutuklunun ifadesi alınmadığı gibi soruşturmaya bile dahil edilmedikleri saptandı. Yalnızca olay günü yaşananların baz alındığı belirlenirken, “Bu yaklaşımın konunun bir an önce kapatılması ve prosedürün tamamlanması olarak görülmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Ölümle sonuçlanan olayda dahi soruşturmanın amacından uzak ve ihmallerle dolu olarak yapıldığı görülmüştür” denildi.

    Dolayısıyla Karataşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kimi personeli soruşturma dışında bırakmasından ötürü de hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2016’da yaşanan iki şiddet olayında maksadından uzak soruşturma yürülmesi, mahkumlar adına usule aykırı ilaç yazılması, denetim görevini yapmaması, koğuş aramalarına katılmaması, mahkumların telefon konuşması kayıtlarını teslim etmemesi gibi ihmallerinden ötürü de şikayetçi olundu.

    Öte yandan, Karataşoğlu ve ikinci müdür Gamze Türkoğlu ile dokuz infaz koruma memuru ve bir sağlık memuru görevini kötüye kullanmak suçundan Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

    Etiketler: cezaevi , Ulaş Yurdakul , gündem
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