Cezaevi mektupları

CEZAEVLERİNDEKİ mahkûm sayısı 280 bine dayanırken, gözler infaz sistemi değişikliğine çevrildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre haziran başı itibarıyla cezaevlerinde 48 bin 123’ü tutuklu, 36 bin 570’si hüküm özlü (mahkûmiyet hükmü kesinleşmemiş dosyası istinaf-temyizdeki tutuklu) 194 bin 440’ı da hükümlü olmak üzere toplam 279 bin 133 kişi var. Adli suçluların sayısı 232 bin 646 iken, terör suçlusu sayısı 42 bin 672.

SÖZ CEZAEVİNDEKİ OKURLARIMIN

Bu hafta söz sırası, cezaevlerinden arayıp beni mektup yağmuruna tutan çoğunluğu adli suçlu bu okurlarımın. Ortak soruları infaz düzenlemesinin ne zaman çıkarılacağı ve neleri kapsayacağı. Talepleri ise bu düzenlemenin 23 Haziran’daki İstanbul seçimi sonrası Meclis tatile girmeden temmuzda yasalaşarak yürürlüğe girmesi. Önce özetle o mektuplar:

ÇOCUKLARIMIZIN DUYGULARIYLA OYNAMAYIN

İki yıldır cezaevindeyim. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi başlayan ve hâlâ devam eden af söylentileri yüzünden bütün mahkûmların psikolojisi bozuldu. Ama bu daha fazla ailelerimize zarar verdi. Çocuklarımız bir ümitlenip bir hayal kırıklığına uğradılar. Biz neyse, fakat çocuklarımızın duygularıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. İnfaz düzenlemesi ilgili menfi-müspet bir gelişme var mı?

YÜZDE 50’YE Mİ İNİYOR?

İnfaz süresi yüzde 50’ye çekildiği zaman, örneğin babam gibi 28 yıl süreli hapis cezası olanların da cezaları aşağı çekilecek mi?

TARİH KONACAK MI?

30 yıl ceza aldım, 10 yıldır cezaevindeyim. Şu sorularımızı yanıtlar mısınız? Bir kişinin bir dosyası varsa ancak suçları ayrı ayrı ise indirim alabilecek mi? Açık cezaevine son üç yılı kalanlar ayrılıyor. Bu süre beş yıl mı oluyor? Birinci derece yakınını öldürenler düzenlemeden yararlanabilecek mi? Cinsel suçlar kapsam dışı mı? Bu yasaya bir tarih konulacak mı?

HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Koğuşta benim ve arkadaşlarımın merak ettiği sorulara Adalet Bakanlığı cevap vermediği için size yazdık. Gazetenizde yer vermenizi, sesimiz olmanızı istiyoruz. İnfaz düzenlemesi neleri kapsayacak ve ne zaman çıkarılacak? Ekim ayına, Meclis açıldıktan sonraya mı ertelenecek?

BİZİ GÜÇLÜ KILAN UMUT

m Size yazmaktaki amacım birbirinin kopyası medya organları içinde hukuka dair hukuk içerikli doğru ve rafine haberleri sizin veriyor olmanızdır. İnfaz Yasası yaklaşık 6 aydır mahalli seçimlerin gölgesinde, bir türlü açılamayan TBMM nedeniyle sadece gazetelerde birkaç satır olarak kalmıştır. George Orwell, ‘Bizi ayakta tutan en güçlü şey ne sağlıkla atan bir kalp, ne mutlu bir aile, ne de paramızın çok olmasıdır. Bizi güçlü kılan en büyük güç umuttur’ der. Altına imzamı atarım. En büyük günah duygularla alay etmek ve en büyük hırsızlık ise insanın umutlarının çalınmasıdır.

GENEL AF VERSENİZ ISLAH EDEMEZSİNİZ

Kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz: Ceza indirimi gerçekten buna ihtiyacı olanlara yarayacak. Kendisini suç işlemeye adamış insanlara genel af bile verseniz ıslah edemezsiniz.

NÖBETLEŞE YATIYORUZ

Aralıktan bu yana Silivri Cezaevi’ndeyim. Nöbetleşerek yatıyoruz, fazla izoleyiz. İnfaz yasası değişikliği artık çıkarılsın.

ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Okurlarıma, bakanlıktaki İnfaz Yasası değişikliği çalışmasının son aşamaya geldiği bilgisini verebilirim. Bakanlık yetkililerine göre seçim sonrası yargı paketi Meclis’e sunulacak. Temmuz ayı içerisinde Meclis’ten çıkarılacak. İnfaz sistemindeki lehe düzenlemelerden ve yüzde 67 olan infaz süresinin eskisi gibi yüzde 50’lere indirilmesinden adli suçlular yararlanacak. Son dakika Meclis’te sürpriz bir değişiklik olmazsa, terör, uyuşturucu, kadına-çocuğa dönük cinsel suç mahkûmları kapsam dışı bırakılacak.