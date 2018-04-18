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    Cezaevi itirafı: Kapasite sıkıntısı var

    Umut ERDEM/ANKARA
    18.04.2018 - 23:09 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı, son zamanlarda ceza infaz kurumları mevcudunda aşırı artış nedeniyle kapasite sıkıntısı olduğunu kaydederek, “Aşırı kalabalıklaşmanın yanı sıra hükümlü ve tutuklu profilinin çeşitliliği ve örgüt sayısındaki fazlalık kapasite sıkıntısının daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır” açıklamasını yaptı.

    Bursa’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan Y.Ç., kendisinin bir yıldır Bursa’daki cezaevinde, eşinin ise Çanakkale’deki cezaevinde olduğunu belirterek, “Bu beni psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Nakil talebimiz de karşılanmamaktadır. Komisyondan Çanakkale cezaevine naklimin yapılmasını talep etmekteyim” dedi.

    CEZAEVİ MEVCUDU AŞIRI ARTTI

    Dilekçeyi işleme alan komisyon konuyu, Adalet Bakanlığı’na sordu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Y.Ç.’nin talebine “Son zamanlarda ceza infaz kurumları mevcudunda aşırı artış nedeniyle kapasite sıkıntısı yaşanmaktadır. Aşırı kalabalıklaşmanın yanı sıra hükümlü ve tutuklu profilinin çeşitliliği ve örgüt sayısındaki fazlalık kapasite sıkıntısının daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır. Bu itibarla, adı geçenin talep ettiği ceza infaz kurumunun kapasitesinin dolu olması nedeniyle nakil talebi uygun görülmemiştir” yanıtı verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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