Cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suçtan 13 ay hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu iddia edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.C. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.