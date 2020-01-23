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Haber Giriş: 23.01.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Cezaevi firarisi yakalandı

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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suçtan 13 ay hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu iddia edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.C. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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