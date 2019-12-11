MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCezaevi firarisi yakalandı
GeriGündem Cezaevi firarisi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
11.12.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezaevi firarisi yakalandı

Bolu'da emniyette 23 suç kaydı bulunan ve 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç (36), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 suç kaydı olan ve karıştığı 4 olaydan aranan cezaevi firarisi İlker Büyüktopaç'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Büyüktopaç'ın Aktaş Mahallesi, Seval Sokak'ta olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, Büyüktopaç'ı yakaladı. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' dahil 23 suçtan kaydı olan İlker Büyüktopaç, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle