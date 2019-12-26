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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
26.12.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Cezaevi firarisi 'Topaç'ı JASAT yakaladı

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Cezaevi firarisi 'Topaç'ı JASAT yakaladı

Denizli'de 6 ilde karıştığı 'hırsızlık' ile 'gasp' dahil 12 suçtan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 'Topaç' lakaplı cezaevi firarisi Mustafa Yıldızlar (25), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yıldızlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan aranan Mustafa Yıldızlar'ın Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. JASAT, dün eve operasyon düzenledi.

6 ilde karıştığı 'hırsızlık' ve 'gasp' dahil 12 suçtan aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yıldızlar, jandarmanın geldiğini fark edip evden çıkarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan Yıldızlar, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldızlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AİLESİ DE CEZAEVİNDEYMİŞ

Öte yandan Mustafa Yıldızlar'ın annesi, babası, ağabeyi ve 2 kardeşinin de çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

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