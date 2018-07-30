Cezaevi firarisi rezidansta yakalandÄ±
Ä°stanbulâ€™da kendisini yakalamak isteyen polis memurunun Ã¼zerine aracÄ±nÄ± sÃ¼rerek yaralayÄ±p kaÃ§an cezaevi firarisi Hakan Ã–zbek, Esenyurtâ€™ta kaldÄ±ÄŸÄ± rezidans dairesine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±. Ã–zbekâ€™in, 9.5 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± ve 12 suÃ§ kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu, 6â€™sÄ± otomobil hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan 10 suÃ§tan da arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AsayiÅŸ Åžube Oto-HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Åžubat ayÄ±nda BaÄŸcÄ±lar KaymakamlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araca dikkat kesildi. AracÄ±n Ã§alÄ±ntÄ± olduÄŸunun belirlenmesi Ã¼zerine ekip harekete geÃ§ti. Polislerin aracÄ±n etrafÄ±nÄ± sardÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ polislerden birinin Ã¼zerine aracÄ± sÃ¼rdÃ¼. Polis memuru M.B. yaralandÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§la kaÃ§tÄ±. Polis yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Hakan Ã–zbek adlÄ± cezaevi firarisi olduÄŸunu belirledi.
Polis, Hakan Ã–zbekâ€™i yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, Ã–zbekâ€™in 12 suÃ§ kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, yaralama ve oto hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da arasÄ±nda olduÄŸu 10 suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. 9.5 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± olduÄŸu tespit edilen Ã–zbekâ€™in Esenyurtâ€™ta bir rezidansta kaldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
Oto-HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Zafer Mahallesinde bulunan rezidansa operasyon dÃ¼zenledi. Hakan Ã–zbek yakalandÄ±. YanÄ±nda bulunan yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k U.G. de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Dairede yapÄ±lan aramada Sig Sauer tabanca ele geÃ§ti.
Hakan Ã–zbek, Emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adliyede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. U.G. ise Ã‡ocuk BÃ¼ro AmirliÄŸine teslim edildi.
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