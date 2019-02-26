Cezaevi Cazevi olacak
Müzik eleştirmenlerinin ‘siyahi ses’ olarak nitelendirdiği caz sanatçısı Dilek Sert Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kadın cezaevlerinde caz konserleri vermek üzere yola çıkıyor.
Edirne Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği, Avrupa Birliği Edirne Bilgi Merkezi desteği ve Edirne Valiliği ile Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izni ile verilecek ‘Hükümsüz Caz’ konserlerinin ilki 4 Mart tarihinde Edirne Kadın Cezaevi’nde, ikinci konser ise 6 Mart tarihinde İstanbul Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde gerçekleşecek. 8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde başlangıç yapacak ‘Hükümsüz Caz’ konserleri dizisi içerde ve dışarıda kalmış toplumun farklı kesimlerinden tüm kadınları müzikle birleştirecek.
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