Ceza 'kesmedi'... 'Biraz daha içerdim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCeza 'kesmedi'... 'Biraz daha içerdim'
GeriGündem Ceza 'kesmedi'... 'Biraz daha içerdim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
19.04.2019 - 04:56, Son Güncelleme:

Ceza 'kesmedi'... 'Biraz daha içerdim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceza 'kesmedi'... 'Biraz daha içerdim'

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 81 promil alkollü çıkan sürücü, kendisine yazılan bin 2 TL cezayı az bulunca, ‘Biraz daha içerdim’ dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri kentin değişik noktalarında günlük denetim ve uygulamalarını sürdürdü. 100. Yıl mahallesi Jandarma Kavşağı mevkiinde gece uygulama yapan ekipler, sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamayı fark eden bir sürücü geri geri kaçmak isterken, sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak uygulama noktasına getirildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Burada alkol muayenesi yapılan Çağatay Esen (20) isimli sürücü 81 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye bin 2 TL para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Bu sırada polis ekipleri aracı alkolsüz bir sürücüye teslim etmeleri gerektiği söylediği sürücü arkadaşlarını aradı. Yanına gelen arkadaşı bir saat önce bir tane alkol aldığını söyleyince polisler başka bir sürücü gelmesini istedi. 

‘O ZAMAN ÇOK ÜZÜLDÜM’

Kendisine kesilen para cezasının az olduğunu söyleyen sürücü polislere, 200 promille yakalanınca da mı aynı cezayı yiyecektim? Diye sorunca trafik polisi evet cevabını verdi. Alkollü sürücü bunun üzere, ‘o zaman çok üzüldüm’ dedi. 

Alkollü sürücü ve yanındaki arkadaşları dakikalarca bekledikten sonra gelen başka arkadaşının aracı teslim almasıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu. 

CEZA İŞLEMİ YAPILDI

Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, bir sürücü kendisinin nefes darlığı hastası olduğunu söyleyerek alkol metreyi üflemek istemedi. Üflememesi durumunda ehliyetine 2 yıl el konulacağının söylenmesi üzerine alkometreyi üfledi. Uygulamada, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK'dan HDP'nin olağanüstü itirazı hakkında karar

'YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir'

Aynı doktora ameliyat yaptıran kadınlar kâbusu yaşadı

İş yerinde dehşet: Tartıştığı 3 kadın çalışandan 2'sini vurup yaraladı