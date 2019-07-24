Ceza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCeza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’
GeriGündem Ceza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DENİZLİ (İHA)
24.07.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Ceza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’

Denizli’de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatlik uygulamada kırımızı ışıkta geçen 32 yayaya toplamda 3 bin 456 TL cezai işlem uyguladı. Denetim sırasında kırmızı ışıkta geçen bir yayanın polise ‘Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?’ demesi tepki çekti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesindeki Saltan Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği noktada yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışığı göre göre karşıya geçen yayalara 108’er TL cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 1 saat devam eden ışık ihlalleri kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 465 TL ceza yazıldı.

“YOL BOŞTU O YÜZDEN GEÇTİM. HEP GEÇERİM”

Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilip polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu ileri sürdü. Ceza yazılmak üzere kimlik belgeleri istenen bir yayanın polis ekiplerine, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” demesi tepkiye neden oldu. Ceza kesilen bir yayanın ise gülerek, “Yol boştu o yüzden geçtim. Hep geçerim” sözleri duyanları şaşırttı.

Yayalara uyarılarda bulunan trafik ekipleri, karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

Ceza kesen polise ilginç tepki: ‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz’


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hakan Atilla İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
Otobüste gizlice fotoğrafını çekti! Mahkeme ertelemedi, bu cezayı verdi
İzmir'de korkunç olay! Trafikte tartıştıkları adamı döverek öldürdüler