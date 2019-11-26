Ceza infaz indiriminde son durum ne? Af yasası çıkacak mı?

"Af kanunu ne zaman çıkacak? sorusu ceza infaz indirimi ile ilgili gündeme gelen haberlerin ardından araştırılmaya başlandı. Bazı suçlardan hüküm giyenleri kapsayan ceza indiriminin detaylarını öğrenmek isteyenler, son yapılan resmi açıklamaları merak ediyor. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? İşte, ceza infaz indirimi hakkında ayrıntılar...

AF YASASINDA SON DURUM NE?

Adalet Bakanı Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda uzun süredir gündeme gelen af konusunda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, yargı paketlerinde ceza indirimi konusuna liderlerin karar vereceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hayır efendim; basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor, diyalog içerisinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa da görüşebilirler." karşılığını verdi.