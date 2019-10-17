Ceza almadı
İstanbul Havalimanı’nda uçağın rötar yapması nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Fatma Funda Esenç hakkında karar çıktı.
Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Esenç yurt dışında olduğu için katılamadı. Ara celsede verdiği ifadesinde “Bana babalık yapan eniştem ameliyat olacaktı. Ameliyata yetişmeye çalışıyordum. Bana hiçbir açıklama yapmadan beklettiler. Müşteki ilgisiz davranıp bana cevap vermeyerek beni tahrik edince, ameliyata yetişme stresi içerisinde iddianamedeki sözleri söyledim” demişti.
Mahkeme 87 gün adli para cezasına (1.740TL) karar verdi. Cezayı 4 ay taksite böldü. Mahkeme sanığın sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan yasal unsurların oluşmaması nedeniyle sanığa beraat verdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmıştı. Görüntülerde Esenç’in Tuğçe Sevi’ye, “Bakın 1 saat oldu hâlâ öğrenemiyorsunuz bunları. K…ı büyütene kadar aklını çalıştır” diyor. Sevi’nin, “Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle” diyerek üstüne yürümesinin ardından Esenç, “Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” diyerek geri çekiliyor.
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