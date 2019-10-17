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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ceza almadı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Ceza almadı

İstanbul Havalimanı’nda uçağın rötar yapması nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Fatma Funda Esenç hakkında karar çıktı.

Gaziosmanpaşa Adliyesi 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Esenç yurt dışında olduğu için katılamadı. Ara celsede verdiği ifadesinde “Bana babalık yapan eniştem ameliyat olacaktı. Ameliyata yetişmeye çalışıyordum. Bana hiçbir açıklama yapmadan beklettiler. Müşteki ilgisiz davranıp bana cevap vermeyerek beni tahrik edince, ameliyata yetişme stresi içerisinde iddianamedeki sözleri söyledim” demişti.

Mahkeme 87 gün adli para cezasına  (1.740TL) karar verdi. Cezayı 4 ay taksite böldü. Mahkeme sanığın sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan yasal unsurların oluşmaması nedeniyle sanığa beraat verdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da Bodrum’a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmıştı. Görüntülerde Esenç’in Tuğçe Sevi’ye, “Bakın 1 saat oldu hâlâ öğrenemiyorsunuz bunları. K…ı büyütene kadar aklını çalıştır” diyor. Sevi’nin, “Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle” diyerek üstüne yürümesinin ardından Esenç, “Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” diyerek geri çekiliyor. 

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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