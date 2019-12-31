Çeyrek bilet 2020 Milli Piyango ne kadar veriyor?

Milli Piyango çeyrek bilet ne kadar ödül veriyor sorusu, çekilişin gerçekleştiği saatlerde pek çok kişinin gündemindeki önemli maddelerden birisi oldu. İkramiyenin kendilerine isabet etmesi halinde çeyrek bilete ne kadar ödül isabet edeceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, çeyrek bilet ne kadar ödül veriyor? İşte, 2020 Milli Piyango sonuçlarının açıklanacağı saat ile birlikte çeyrek biletin verdiği ikramiye tutarı

2020 ÇEYREK BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Milli Piyango 2020 için çeyrek bilete verilen ikramiye tutarı değişiklik gösterecek. Tam bilete 80 milyon lira ikramiye verecek olan Milli Piyango İdaresi, yarım bilete 40 milyon, çeyrek bilete ise 15 milyon lira ikramiye dağıtacak.

Dolayısıyla çeyrek biletini ikramiye isabet eden vatandaşlar 15'er milyon liralık ikramiye alabilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, TAM, YARIM BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ