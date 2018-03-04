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    Çeyrek altın krizinde 'evlenmeyen evlat' konuştu

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Türkiye'yi şaşkına çeviren mektupta yeni gelişme... Komşusunun kızına taktığı altını geri istemişti. Şimdi mektup tartışmasının kilit ismi 'evlenmeyen oğul' Hayrullah K. konuştu. Annesinin yazdığı mektubun ortaya çıkmasının kendisini mağdur ettiğini söyledi.

    Habertürk Gazetesi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre Hayrullah K. "İstesem 100 kere evlenmiştim. Şeklim şemalim yerinde, üniversite mezunuyum. Yurt içi ve yurt dışından çok evlilik teklifi de aldım. Ama kafama göre birini bulamadığım için evlenmedim. Şimdi öyle bir duruma geldik ki sanki ben erkek değilim algısı oluşturuldu." diye konuştu.

    "Bu aileyle uzun zamandır zaten görüşmüyorduk" diyen Hayrullah K. şöyle devam etti:

    "Bir takının geri istenmesini tüm dünyaya duyurdular. Paraya pula ihtiyacımız yok. Kendilerine yazılan özel bir mektubu ifşa ettiler. Bizi küçük düşürdüler. Haberin çıkmasının ardından yapılan yorumlar çok çirkin ve aşağılayıcı. Kayserililere de ağır hakaretler yapıldı. Olayın bu duruma gelmesine neden olan kişilerle mahkemede hesaplaşacağız."

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    Etiketler: Kayseri , Çeyrek altın , Düğün , son dakika
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