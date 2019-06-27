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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 27 Haziran gram altında son durum

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Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 27 Haziran gram altında son durum

Türk kültüründe gerek yatırım gerek hediyelik amaçla olsun en çok tercih edilenlerden olan çeyrek altının bugün ne kadardan satıldığını merak eden vatandaşlar, piyasaların açılmasıyla birlikte fiyat araştırmalarına hız verdi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gramı ne kadardan işlem görüyor?

En çok rağbet gören altın türlerinden olan çeyrek altın, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte fiyatı en çok merak edilenlerden oldu. Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden yaptıkları sorgulamalarla altın fiyatlarını ve piyasaları anlık takip etmek istiyor. İşte, 27 Haziran 2019'da altın piyasalarında son durum...

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.743 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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