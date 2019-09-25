Çeyrek altın akşam saatlerinde ne kadar oldu? 25 Eylül yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 280,60 liradan işlem gördü. Akşam saatlerinde piyasalarında kapanmasının ardından altın fiyatları Kapalıçarşı'daki hareketini sürdürdü. Yatırımcılar özellikle mesai bitimi sonrası, altında yaşanan değişikliği merak etmeye başladı. Peki, çeyrek altın akşam saatlerinde ne kadar oldu? İşte, 25 Eylül yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
Altının gram fiyatı çarşamba günü 277 lira alıcı buldu. Gün içinde devam eden iniş ve çıkışla beraber altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler ekonomi grafiklerine yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatları.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,60 277,80 279,80 280,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.829,00 1.850,00 1.844,00 1.865,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 255,00 259,00
Lira(Tam) Ziynet 1.788,00 1.808,00 1.802,00 1.822,00
Yarım Ziynet 894,00 904,00 901,00 911,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 451,00 456,00
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