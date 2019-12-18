Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek?

Ceylin ismi yengeç anlamına gelmektedir. Ayrıca yengeç yuvası olarak da isim anlamı olduğu belirtilir. Ceylin isminin kökeni ise Farsçadır.



Ceylin Ne Demek



Ceylin ne demek Ceylin Türk dil kurumunda yer almamaktadır. Ceylin ismi yengeç anlamını taşımaktadır.



Ceylin İsminin Özellikleri



Planlı kişi olurlar. Bir işi yapmadan önce mutlaka önceden plan kurarlar. Ve analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir. Oldukça tertipli ve titiz kişilerdir. Dolayısıyla her işte mükemmelliği aramaktadırlar.



Titizliğinden ötürü yapılacak işlerde çok aceleci davranmazlar. Her şeyin kusursuz olmalarını dilerler ve bunun için de gayret gösterirler. Aynı zamanda disiplinli kişilerdir. Karışıklıktan ve belirsizlikten hoşlanmazlar.



Ceylin İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Ceylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.