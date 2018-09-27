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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.09.2018 - 18:47, Son Güncelleme:

Ceylin Atik cinayetinde flaş gelişme... Bir tanık çıktı

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Ceylin Atik cinayetinde flaş gelişme... Bir tanık çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik davasında flaş bir tanık gelişmesi yaşandı. Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin’in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir tanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiğini düşünüyoruz" dedi.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde kaybolmuş ve 3 gün sonrada komşusunun evinde ölü bulunmuştu. Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, cezaevinde bulunan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. duruşmaya gelmezken; tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınları hazır bulundu. Duruşma, mahkeme heyetinin müzakereyi okunmasıyla başladı. Tanık polis memurunun dinlenmesi için ve sanıklara ait telefonların geriye dönük olarak 1 yıllık incelenmesi için ilgili hususun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle birimlere tekrar yazı yazılması karar verildi.

Ceylin Atik cinayetinde sürpriz tanık iddiasıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17 Haziran 2017 tarihinde kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik davasında flaş bir tanık gelişmesi yaşandı. Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, "Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin’in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir tanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiğini düşünüyoruz" dedi.
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TEKRAR İTİRAF ETTİLER

Duruşmada hakim, gelen soru üzerine Serkan Türkmen’e Ceylin Atik’in cenazesinin bulunduğu sandığı evden dışarıya çıkarmaya yönelik bir davranışta bulunup bulunmadıklarını sordu. Sanık Serkan Türkmen bunun üzerine böyle bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti.
Serkan Türkmen’in avukatı ise duruşmada söz alarak, Ceylin Atik’in dedesi Mustafa Atik’in telefon numarasının Sanık Şükriye Türkmen’in telefonunda Ceylin olarak kayıtlı olduğunu, Türkmen’in bunu önceki beyanlarında ifade ettiğini belirti. Şükriye Türkmen Ceylin atik cinayetiyle ilgi olarak eşi Serkan Türkmen ile birlikte işlediklerini tekrarladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım 2018 tarihine erteledi.

BİR TANIK VARMIŞ

Öte yandan, Atik ailesinin avukatı Mehmet Kaymak, mahkeme bitiminde bir açıklama yaptı. Kaymak açıklamasında şunları söyledi:
"Şükriye Türkmen verdiği ifade de cinayeti eşi ile birlikte işledikleri beyanını tekrar etti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için 20 Kasım 2018 tarihine ertelendi. Bir daha ki duruşmada mütalaa verileceği kanaatindeyiz. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Ceylin’in içerisinde olduğu sandığı taşındığını gördüğünü belirten bir sanık ile ilgili önümüzdeki mahkemede ortaya çıkararak olayın daha iyi aydınlanmasını sağlayacağız. Emniyet güçlerinin konuyla ilgili bilgisi bulunuyor. Kişinin ifade vermeye çekindiğini düşünüyoruz. Neden çekindiği konusunda bilgimiz yok. Bu konuda dede Mustafa Atik’in çabaları çok fazla kendisini bu hususta tebrik ederim. Herkesten de aynı duyarlılığı bekliyorum" dedi.

CEYLİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

10 yaşındaki Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi. Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulunmuştu.

Olaydan sonra tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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