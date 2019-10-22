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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ceylanpınar’da SMO turu

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ceylanpınar’da SMO turu

BARIŞ Pınarı harekâtının başladığı 9 Ekim’den bu yana TSK ile birlikte Resulayn ve Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye karşı çatışan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) büyük bir kısmı sınıra çekildi.

Hudut birliklerinde 120 saatlik sürenin dolmasını bekleyen SMO unsurları, terör örgütünün tamamen çekilmesi halinde Afrin’deki üssüne geri dönecek.

İKİ İLÇEDE DE HEYECANLI BEKLEYİŞ

ABD ile varılan mutakabat çerçevesinde PKK/YPG’ye Resulayn ve Tel Abyad’dan çekilmesi için verilen 120 saatlik süre bugün dolarken, hayatın normale döndüğü iki sınır ilçesi Ceylanpınar ve Akçakale’de de bekleyiş sürüyor. Terör örgütünün bölgeyi boşaltması için ABD’ye verilen süre bu gece saat 22.00’de dolarken, SMO unsurları da Resulayn ve Tel Abyad’ı boşaltarak, sınır noktasına geldi. İki bölgede de mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği sürdüren TSK unsurlarına destek amacıyla az sayıda SMO birliği kaldı.

Öte yandan tedbir amacıyla eğitim-öğretime verilen aranın bir hafta daha uzatıldığı Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde halkın umutlu bekleyişi sürüyor. Harekâtın başladığı ilk günlerde terör örgütü tarafından atılan onlarca havan mermisinin hedefi olan iki ilçede de hayat normale döndü. Vatandaşlar, Resulayn ve Tel Abyad’dan gelen, PKK/YPG’nin çekildiği yönündeki haberleri sevinçle karşıladı.

AFRİN ÜSLERİNE DÖNECEKLER

- Resulayn’dan çıkarak dün Ceylanpınar’a gelen büyük bir SMO konvoyu ilçede kornalar eşliğinde zafer turu attıktan sonra TSK birliklerinin koordinasyonunda Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığı’na alındı. SMO askerlerinin burada 120 saatlik sürenin dolmasını bekleyeceği, terör örgütünün tamamen çekilmesi halinde Afrin’deki üslerine döneceği, aksi durumda da Resulayn’a tekrar girecekleri öğrenildi.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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