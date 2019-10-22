Ceylanpınar’da SMO turu
BARIŞ Pınarı harekâtının başladığı 9 Ekim’den bu yana TSK ile birlikte Resulayn ve Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye karşı çatışan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) büyük bir kısmı sınıra çekildi.
Hudut birliklerinde 120 saatlik sürenin dolmasını bekleyen SMO unsurları, terör örgütünün tamamen çekilmesi halinde Afrin’deki üssüne geri dönecek.
İKİ İLÇEDE DE HEYECANLI BEKLEYİŞ
ABD ile varılan mutakabat çerçevesinde PKK/YPG’ye Resulayn ve Tel Abyad’dan çekilmesi için verilen 120 saatlik süre bugün dolarken, hayatın normale döndüğü iki sınır ilçesi Ceylanpınar ve Akçakale’de de bekleyiş sürüyor. Terör örgütünün bölgeyi boşaltması için ABD’ye verilen süre bu gece saat 22.00’de dolarken, SMO unsurları da Resulayn ve Tel Abyad’ı boşaltarak, sınır noktasına geldi. İki bölgede de mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği sürdüren TSK unsurlarına destek amacıyla az sayıda SMO birliği kaldı.
Öte yandan tedbir amacıyla eğitim-öğretime verilen aranın bir hafta daha uzatıldığı Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde halkın umutlu bekleyişi sürüyor. Harekâtın başladığı ilk günlerde terör örgütü tarafından atılan onlarca havan mermisinin hedefi olan iki ilçede de hayat normale döndü. Vatandaşlar, Resulayn ve Tel Abyad’dan gelen, PKK/YPG’nin çekildiği yönündeki haberleri sevinçle karşıladı.
AFRİN ÜSLERİNE DÖNECEKLER
- Resulayn’dan çıkarak dün Ceylanpınar’a gelen büyük bir SMO konvoyu ilçede kornalar eşliğinde zafer turu attıktan sonra TSK birliklerinin koordinasyonunda Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığı’na alındı. SMO askerlerinin burada 120 saatlik sürenin dolmasını bekleyeceği, terör örgütünün tamamen çekilmesi halinde Afrin’deki üslerine döneceği, aksi durumda da Resulayn’a tekrar girecekleri öğrenildi.
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