Ceylanpınar’da kepenkler açıldı
Barış Pınarı harekâtı sırasında PKK/YPG terör örgütünün attığı havan mermilerinin hedefi haline gelen Şanlıurfa Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde bütün dükkânlar hizmet vermeye başlarken, çocuklar da pazartesi günü okulların açılmasını bekliyor.
ESNAFIN TALEBİ VAR
TSK, ABD ile varılan anlaşmanın ardından 120 saatliğine Barış Pınarı harekâtına ara verirken, Ceylanpınar halkı da güvenli bir şekilde evlerine döndü ve ilçede hayat normalleşmeye başladı. İlçenin en büyük iki ana arteri olan Cumhuriyet ve Viranşehir caddelerinde esnaf da günlerdir kapalı olan dükkânlarının kepenklerini kaldırarak hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Akgül, günler sonra dükkânını ilk kez dün açabildiğini belirterek, “Tedirginliğimiz sürüyor ama artık hayat da normale dönüyor. Yetkililerden esnaf olarak bir talebimiz var. Ekonomik olarak zaten zor durumdayken günlerdir iş yapamadık. Suriyeli esnaf birçok yükümlülükten muaf tutuluyor. Benzer şartlar bizim için de sağlansın” dedi.
TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR
Yedi yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Suriyeli berber Hasan Sino da “Resulayn’da silah seslerinin susması üzerine Ceylanpınar’a döndük. Günler sonra dükkânımızı açabildik. Şimdi iş yapabiliyoruz. Umarız bir daha aynı şeyleri yaşamayız” açıklaması yaptı. Ceylanpınar’da öğretmen olan Yunus Tosun, ilçede hayatın normal seyrine döndüğünü ancak bir yandan da tedirginliklerinin devam ettiğini ve pazartesi günü okulların açılmasını beklediklerini söyledi.
Seyyar satıcı Abdurrahman Güven de “İlçemize döndük, işimizin başındayız ama insanlar yine de beş günlük sürenin sonunda ne olacağını bekliyor. Ben de bugün iş yaparım düşüncesiyle mal aldım çıktım. Yavaş yavaş işlerimiz hareketleniyor” dedi.
‘İNŞALLAH OKULUM AÇILIR’
OKULLARIN açılmasını dört gözle bekleyen 13 yaşındaki ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Yakup Yaşar harekâtın ilk günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Okulda dersteydik, bir anda bomba sesi duyduk, sonra dumanlar yükseldi. Uçaklar da uçmaya başlayınca müdür yardımcısı geldi, ‘Herkes evine gitsin’ dedi. Eve giderken hastanenin orada da patlama oldu, elim kolum titriyordu. 9 gündür okuluma gidemiyorum. Bu sene LGS’ye hazırlanıyorum. Derslerimden geri kaldım. İnşallah pazartesi günü okullar açılır.”
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