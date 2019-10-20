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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ceylanpınar’da kepenkler açıldı

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Ceylanpınar’da kepenkler açıldı

Barış Pınarı harekâtı sırasında PKK/YPG terör örgütünün attığı havan mermilerinin hedefi haline gelen Şanlıurfa Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde bütün dükkânlar hizmet vermeye başlarken, çocuklar da pazartesi günü okulların açılmasını bekliyor.

ESNAFIN TALEBİ VAR

TSK, ABD ile varılan anlaşmanın ardından 120 saatliğine Barış Pınarı harekâtına ara verirken, Ceylanpınar halkı da güvenli bir şekilde evlerine döndü ve ilçede hayat normalleşmeye başladı. İlçenin en büyük iki ana arteri olan Cumhuriyet ve Viranşehir caddelerinde esnaf da günlerdir kapalı olan dükkânlarının kepenklerini kaldırarak hizmet vermeye başladı. Cumhuriyet Caddesi’nde 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Akgül, günler sonra dükkânını ilk kez dün açabildiğini belirterek, “Tedirginliğimiz sürüyor ama artık hayat da normale dönüyor. Yetkililerden esnaf olarak bir talebimiz var. Ekonomik olarak zaten zor durumdayken günlerdir iş yapamadık. Suriyeli esnaf birçok yükümlülükten muaf tutuluyor. Benzer şartlar bizim için de sağlansın” dedi.

Ceylanpınar’da kepenkler açıldı

TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Yedi yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Suriyeli berber Hasan Sino da “Resulayn’da silah seslerinin susması üzerine Ceylanpınar’a döndük. Günler sonra dükkânımızı açabildik. Şimdi iş yapabiliyoruz. Umarız bir daha aynı şeyleri yaşamayız” açıklaması yaptı. Ceylanpınar’da öğretmen olan Yunus Tosun, ilçede hayatın normal seyrine döndüğünü ancak bir yandan da tedirginliklerinin devam ettiğini ve pazartesi günü okulların açılmasını beklediklerini söyledi.

Seyyar satıcı Abdurrahman Güven de “İlçemize döndük, işimizin başındayız ama insanlar yine de beş günlük sürenin sonunda ne olacağını bekliyor. Ben de bugün iş yaparım düşüncesiyle mal aldım çıktım. Yavaş yavaş işlerimiz hareketleniyor” dedi.

Ceylanpınar’da kepenkler açıldı

‘İNŞALLAH OKULUM AÇILIR’

OKULLARIN açılmasını dört gözle bekleyen 13 yaşındaki ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Yakup Yaşar harekâtın ilk günü yaşadıklarını şöyle anlattı: “Okulda dersteydik, bir anda bomba sesi duyduk, sonra dumanlar yükseldi. Uçaklar da uçmaya başlayınca müdür yardımcısı geldi, ‘Herkes evine gitsin’ dedi. Eve giderken hastanenin orada da patlama oldu, elim kolum titriyordu. 9 gündür okuluma gidemiyorum. Bu sene LGS’ye hazırlanıyorum. Derslerimden geri kaldım. İnşallah pazartesi günü okullar açılır.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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