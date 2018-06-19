Ceylanpınar'da gerekçeli karar açıklandı

Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken şehit etmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından yargılanan 9 sanığa ilişkin 65 sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Kararda, dosya kapsamında yargılanan zanlılara atfen sadece olayın işlendiği dairenin yan dairesinde yapılan temizlik çalışması, emniyete yapılan ihbarlar ve yan dairede çıkan parmak izleri delil olarak gösterildiği dile getirildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında şu görüşlere yer verildi:

"Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir. Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı, tüm dosya kapsamından anlaşıldığından, sanıkların beraatlerine karar verilmiştir."

Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken şehit etmişti. Tutuklanan 9 zanlıdan 5'i önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, 20 Şubat'taki duruşmada tutuklu sanıkların ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Davanın 1 Mart 2018'deki karar duruşmasında ise yargılanan 4'ü tutuklu 9 sanığın beraatine hükmedilmişti.