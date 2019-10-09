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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.10.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Ceylanpınar ve Nusaybin'e havan mermisi ve roket atıldı

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Ceylanpınar ve Nusaybin'e havan mermisi ve roket atıldı

Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan 2 havan mermisi Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Kamışlı'dan da YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.  

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor.

Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

NUSAYBİN'E 6 ROKET ATILDI

 Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından
Kamışlı'dan teröristlerce roket atışı yapıldı.

Atılan roketatar mermileri Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde 6 noktaya isabet etti.  Roketatar mermilerinin isabet ettiği bir evde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.

EVLERİNİZE GİDİN UYARISI

Vatandaşlar evden tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir ambulanstan sağlık görevlilerince yapılan anonslarla cadde ve sokaklarda bekleyen vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarı yapıldığı görüldü.

Saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) anında karşılık verildi.

Bu arada sınır hattında günlerdir süren askeri sevkiyatta da hareketlilik gözleniyor.

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