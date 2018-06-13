Çeyiz kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Olay, geçtiğimiz aylarda Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakırlı oldukları öğrenilen iki aile arasında düğün öncesi gelinin çeyizi konusunda tartışma başladı. Evin önünde gerçekleşen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evdekilerle çeyizi götürmek için gelenler arasında silahlı çatışma çıktı.

Silah seslerini duyan baba balkona çıkarak aşağıya doğru ateş etti. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında sokak içerisinde bulunan vatandaşlar panik yaşayarak sağa sola doğru kaçıştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.Görüntülerde silah sesleri ve kaçışmalar görülüyor.