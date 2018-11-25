Çeyiz Hesabı nedir? Nasıl açılır ve kimler başvuru yapabilir?

Maddi sıkıntı nedeniyle yuva kuramayan çiftler için başlatılan 'Çeyiz Hesabı' uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2017 yılından bu yana devam ettirilmekte. Çeyiz hesabıyla, evlilik için oluşturulan birikime devlet katkısı da sağlanacak. İşte, Çeyiz Hesabı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016'da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor. Yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami 5 bin lira olan sınır da 7500 liraya çıkarıldı. Gençler 3 ve 5 yıllık sürelerde yaptığı düzenli ödemeler sonucunda destekten faydalanabiliyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Katılımcı Çeyiz Hesabı’nın açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Çeyiz Hesabına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilir. Bu tutar 18.822,94 TL’yi geçemez.

Müşteri tarafından hesaba düzenli olarak aylık ya da 3 aylık dönemlerde yatırılacak tutarlar kasadan, vadesiz mevduat hesabından, vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda talimatının bulunması halinde sırasıyla havuz hesabından sonra kredili mevduat hesabından, düzenli ödeme talimatı bulunmaması durumunda ise limitler dahilinde kalınmak şartı ile herhangi bir kanaldan yatırılabilecektir.

Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilecektir. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 125,48.-TL, üst sınır 1.254,87 TL’dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda 3 ayda bir yapılacak ödeme tutarı asgari 376,44 TL ve azami 3.764,61 TL’dir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

DEVLET KATKISI NE KADAR?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim tutarı esas alınır. 36 aydan daha az bir süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez. 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 10 ile çarpılır; ödenecek tutar 5.019,45 TL’yi geçemez. 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır; ödenecek tutar 5.646,89 TL’yi geçemez. 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 6.274,32 TL’yi geçemez. Devlet katkısı ödemesi yapıldıktan veya devlet katkısı hakkının kaybedilmesinden sonra hesap “Çeyiz Hesabı” statüsünden çıkartılır, müşteri talimatı olmadığı sürece devlet katkısı olmadan açık kalmaya devam eder.

Ödenecek katkı payları ile hak edilen devlet katkısına ilişkin minimum ve maksimum tutarlar 2017 yılı için geçerli olup söz konusu tutarlar her yıl başında yeniden değerleme artış oranında artacaktır. Çeyiz Hesabı ve devlet katkısına ilişkin detaylı bilgi için ilgili kanun ve yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

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İLK ÖDEME 2019'DA

Çeyiz Hesabı için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor. Aylık ödemede 3 kereden fazla, 3 aylık ödemelerde ise birden fazla ödemenin aksatılması, hesabın sona erdirilmesine neden oluyor. Çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor. Bu kapsamda en geç 2 ay içerisinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabiliyor.

Yuva kuracak gençlere sağlanacak devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak ve hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Çeyiz Hesabı'nın ilk ödemesi ise 2019'da yapılacak.