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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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Ceyhan Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden Hemite Köyü'nden geçen Ceyhan Nehri'ne üç arkadaşıyla birlikte balık avına giden ve nehre girerek kaybolan 19 yaşındaki Hikmet Çalış isimli gencin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Hemite Köyü'nden geçen Ceyhan Nehri'ne üç arkadaş balık avlamaya gitti. Suyun içerisinde takılı kalan oltayı çıkarmak için 19 yaşındaki Hikmet Çalış nehre girdi. Nehirde arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer gençler, durumu hemen Jandarma’ya ve 112’ye bildirdi.

Olay yerine Jandarma ekipleri, sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı dalgıç polisler geldi. Hemite Köyü köprüsünün altından başlayarak gencin suya kapıldığı yerin yakınları aranmasına rağmen Hikmet Çalış’a ulaşılamadı.

Öte yandan olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Havanın kararmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmaları neticesinde nehre girdiği yerin yakınlarında Hikmet Çalış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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