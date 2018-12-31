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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.12.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Çevreyi kirletenlere 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi

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Çevreyi kirletenlere 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2019 yılında kesilecek olan para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artırıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri bin 546, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlar da 3 bin 93 lira idari para cezası ödeyecek.

Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara veya belgelerde tahrifat yapanlara ve sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar da 12 bin 373 lira oldu.
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar, 72 bin 197 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 144 bin 404 lira olacak.

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlar 18 bin 37 lira ödeyecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlar; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlar 12 bin 373 lirayla cezalandırılacak. Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda bu ceza miktarı 18 bin 559 lira olarak uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı bin 192 lira, ulaşım araçları için 3 bin 600 lira, iş yerleri ve atölyeler için 12 bin 25 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36 bin 95 lira olacak.

Denizi kirletenler yüksek ceza ödeyecek

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına büyük oranlarda artırıldı.
Bu kapsamda, Foça'da 38 bin 282 grostonluk deniz kirliliğine neden olan gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira 4 kuruş ceza kesilmişti.
Aynı durumun 2019'da olması halinde bu ihlali yapan gemiye kesilecek ceza miktarı 25 milyon 713 bin 550 lira olacak.

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