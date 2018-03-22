Çevreci çiftin öldürüldüğü bölgeyle ilgili yeni iddia!

Antalya'nın Finike ilçesinde öldürülen çevreci çiftin karşı çıktığı taş ocaklarının çevresine mermer ocağı kapasite artışı ve kırma eleme tesisi açılacağı iddialarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Alacadağ Mahalle kahvehanesindeki toplanan mahalle sakinleri ellerinde taşıdıkları, "Sedirime, yeşilime dokunma", "Çevreme dokunma", "Ali Ulvi Büyüknohutçu ölmedi, aramızda" dövizlerle katıldı.

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, firma temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileriyle mahalle sakinleri katıldı.

Firma yetkililerinin açılması planlanan mermer ocağı ve kırma eleme tesisiyle ilgili bilgiler vermesinin ardından vatandaşlar görüşlerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri adına konuşan Alacadağ Mahallesi Muhtarı Ramazan Erol, bölgede açılması planlanan 14 taş ocağının bölgeyi içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini savundu.

Çevre kirliliğinin yanı sıra su kaynaklarının ve yer altı su kaynaklarının taş ocaklarından olumsuz etkilendiğini öne süren Erol, "Evlerimizin bulunduğu alana 100 metre yaklaşan bir taş kırma eleme tesisini kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği üyesi Bayram Tasel, Türkiye'nin ve dünyanın ender Sedir çam ağaçlarının bulunduğu bölgenin taş ocakları nedeniyle nefes alınamaz hale geldiğini iddia etti.

Açılması planlanan yeni taş ocağına karşı olduklarını, açılmaması için her türlü çabayı göstereceklerini aktaran Tasel, bu çevrenin ve doğanın yaşanabilir olabilmesi için bir mücadele içinde olduklarını, yatırıma karşı olmadıklarını kaydetti.

"HENÜZ ALINMIŞ BİR ÇED KARARI YOK"

Avukat İsmail Doğan Tunçbilek ise bölgedeki taş ocaklarına karşı yaptığı eylemlerle bilinen Ali Ulvi Büyüaknohutçu ve eşi Aysin Büyükhonutçu'nun çevrenin korunması için verdiği mücadele sonucu cinayete kurban gittiğini ileri sürdü.

Bu mücadelenin verildiği bölgeye yeni bir ocak açılması için yapılan girişimlerin onların verdiği mücadeleyi zedeleyeceğini belirten Tunçbilek, buradaki ocakların kapatılmasıyla ilgili alınan mahkeme kararlarının bulunduğuna söyledi.

Bakanlık yetkilileri henüz alınmış bir ÇED kararı olmadığını, bölge halkının görüşleri doğrultusunda hazırlayacakları raporu ilgili makamlara sunacaklarını ifade etti.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede mahalleli olaysız şekilde dağıldı.

Bölgedeki çevreye zarar veren taş ocaklarının kapatılması için çalışmalar yapan Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Ulvi ile eşi Aysin Büyüknohutçu Finike ilçesindeki dağ evinde 9 Mayıs 2017'de tüfekle öldürülmüştü.