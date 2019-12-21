Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercihler başladı. ÖSYM Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için KPSS-2019/8 tercih kılavuzu yayımladı. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.
Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden tercih kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle 25 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle