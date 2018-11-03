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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.11.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum net konuştu: Hepsini yıkacağız

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Hürriyet Gazetesi'nin gündeme getirdiği tarih katliamıyla ilgili çok net konuştu. Bakan Kurum, "31 Aralık 2017 tarihinden sonra kaçak olarak yapıldığını tespit ettiğimiz 100’ün üzerinde yapının tamamını yıkacağız." dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaret amacıyla Tekirdağ’a geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bugün Hürriyet Gazetesi'nin de gündeme getirdiği Kapadokya'daki kaçak yapılarla ilgili konuştu. Bakan Kurum şunları söyledi:

"BUNLARIN HEPSİ YIKILACAK"

"Nevşehir Kapadokya’da bizim tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimizce süreci anbean takip ediyoruz. Bu yapılar imar barışına girmeyecek bunların hepsi de yıkılacak.

31 ARALIK 2017 TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

Arkadaşlar imar barışını iyi anlamak lazım. İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yapılmış bir kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesi ile birlikte elektriğini suyunu doğalgazını alamayan vatandaşlar vatandaşların önünü açmak için yapılmış bir düzenleme.

O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsini tespitini yapıp yakınlarını da gerçekleştireceğiz. İmar barışı geri gelir olarak bakmıyoruz yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyona gidecek çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru sürecini uzattık. Şu an için 8 buçuk milyon vatandaşımız başvurdu. Beklenti 14 milyon vatandaşımızın bu kanundan yararlanması" dedi.

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