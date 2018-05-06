Çevre Mühendisleri Odası’ndan korkutan uyarı: Kimyasal atık dağları yıkılıyor

‘İZİNSİZ DEPOLANMIŞ’

“Yaklaşık 189 sanayi tesisine hizmet eden 72 bin metreküp kapasiteli atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları izinsiz bir şekilde iki farklı noktada uzun yıllardır tonlarca depolanmıştır. Bu atıkların tehlikeli atık olduğu görülüyor. Kimyasal maddelerin bulunduğu bu atıklar yıllardır izinsiz bir şekilde bölgede depolanmıştır. Küçük olan ve önceki gün çöken atık dağının miktarı yaklaşık olarak 10 bin metreküp civarındadır. 10 bin metreküp atık doğaya, yaşam alanlarına karışmıştır.” Bozoğlu, çamurun patlama nedeniyle değil, kontrolsüz, izinsiz bir şekilde depolanan atıkların içerisindeki suyun alınması nedeniyle yaşandığını anlattı. Ancak metan gazı patlama ihtimalinin de araştırılması gerektiğine dikkat çekerek uyarılarını şöyle sürdürdü:

‘300 BİN METREKÜP RİSKi’

“Benzer bir olayın yine aynı bölgede bulunan daha büyük olan ve yaklaşık 300 bin metreküp hacme sahip olduğunu tahmin ettiğimiz atıklar için de gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Uşak OSB hâlâ büyük risk altındadır.

Mevzuata aykırı bir şekilde depolanan atıklar acilen çağdaş, lisanslı tesislere taşınarak bertaraf edilmelidir. Atık çamurların bu şekilde bir gün bile depolanması yasal değildir. Sorumlular hakkında acilen soruşturma açılmalıdır. Odamız bu konuda suç duyurusunda bulunacaktır.

YERALTI SU KAYNAKLARI VE TOPRAK DA TEHLİKEDE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu yasadışı atıkların yönetimine dair yapmış olduğu çalışmaları, yaptırımları, kanuna dayalı faaliyetleri kamuoyu ile paylaşması gerektiğini söyleyen Bozoğlu “Yeraltı suyu izlemesi yapılmalı ve yeraltı suyuna ne kadar etki ettiği gözlemlenmelidir. Toprak kirliliği oluştuğu bir gerçektir. Toprak rehabilitasyonu için acilen çalışma başlatılmalıdır” dedi.