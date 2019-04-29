Çevre Mühendisleri Odası: Okullarda sıfır atık dersi verilsin
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), çöp toplayıcılarının sıfır atık sistemine dahil edilmesini ve okullarda sıfır atık dersi verilmesini önerdi. ÇMO, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği konusunda görüşlerini yazılı olarak iletti.
Taslak düzenlemede özel atıklar içinde değerlendirilen elektrikli-elektronik atıklar, piller ve bitkisel atık yağların halka daha kolay ulaşılabilecek alanlarda toplama imkânı sunulmadığına dikkat çeken yazıda, “Bu atıkların büyük hacimli olanları olduğu gibi okullarda, AVM’lerde, işyerlerinde, ofislerde toplanabilecek küçük hacimlerde olanlar da vardır. Özel atıkların da Sıfır Atık Belgesi almakla yükümlü olan bina, ofis, işyeri, konut, okul ve AVM’lerde toplama sistemlerine dahil edilmesi gerekmektedir” görüşü savunuldu.
Atıkların toplanması sırasında il ve ilçe belediyelerinin toplama maliyetlerini uzun vadede azaltmak için yerli otomat üretiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen yazıda, nüfus ve konteyner sayısına tabi toplama sisteminin dezavantajları göz önünde bulundurularak bu uygulamadan vazgeçilmesi istendi.
Yazıda daha çok İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan sokak toplayıcılarının da sıfır atık sistemine entegrasyonunun sağlanması gerektiği vurgulandı.
Görüş yazısında “Okullarda MEB desteği ile sıfır atık bilinçlendirme eğitimleri hatta dersi verilmeli, belli bir müfredatı olmalıdır” denildi.
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