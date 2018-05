Çevre katillerine İSKİ'ye hizmet ve çevre seminerine katılma cezası

Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri mühendis 11 kişi, emniyet işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İki kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, 4 şüpheliyi, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanmaları, “Çevreyi kasten kirletmek” suçundan da haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı kalan 5 şüpheli için de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.



7’ŞER BİN TL ÖDEYECEKLER

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin her birinin mağdurlara eşit şekilde dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250’şer lira yatırmaları, İSKİ’nin vereceği her türlü işi yapmaları ve İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları şartıyla serbest bıraktı. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Mahkeme, adli kontrol tedbiri istenen 5 kişi için de İSKİ’nin vereceği her türlü işi yapmaları, İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması kararı verdi.