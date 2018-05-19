Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çevre katillerine İSKİ'ye hizmet ve çevre seminerine katılma cezası

    Çevre katillerine İSKİ'ye hizmet ve çevre seminerine katılma cezası

    Yüksel KOÇ/DHA
    19.05.2018 - 01:04 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Tuzla’da kanalizasyona bıraktıkları kimyasal maddenin yaydığı koku ile 97 kişiyi hastanelik eden 11 şüpheliden 2’si savcılık tarafından, 9’u da mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 kişiye, İSKİ’nin vereceği her türlü işi yapmaya ve çevre duyarlılığı ile ilgili her türlü toplantı ve seminerlere katılma şartı koyuldu.

    Tuzla’da 25 Aralık 2017 tarihinde 97 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri mühendis 11 kişi, emniyet işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İki kişi, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı, 4 şüpheliyi, “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklanmaları, “Çevreyi kasten kirletmek” suçundan da haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı kalan 5 şüpheli için de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 

    7’ŞER BİN TL ÖDEYECEKLER
    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 4 şüphelinin her birinin mağdurlara eşit şekilde dağıtılmak üzere savcılık dosyasına 7 bin 250’şer lira yatırmaları, İSKİ’nin vereceği her türlü işi yapmaları ve İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları şartıyla serbest bıraktı. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı da getirildi. Mahkeme, adli kontrol tedbiri istenen 5 kişi için de İSKİ’nin vereceği her türlü işi yapmaları, İSKİ tarafından çevreye ilişkin düzenlenen seminer ve toplantılara katılmaları, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması kararı verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri