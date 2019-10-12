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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU - İSTANBUL
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çevre için uyardı: Alarmlı saat bize çalıyor

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Çevre için uyardı: Alarmlı saat bize çalıyor

İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongre ve Sergisi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Dünyanın her yerinde alarmlı bir saatin bizi uyandırmak için çaldığını işitiyoruz. Peki uyanacak mıyız? İşte kendimize sormamız gereken soru bu” dedi.

ZAFERE DUA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da katıldığı toplantıda sözlerine Barış Pınarı harekâtı sırasında şehit düşen Mehmetçik ile sivil kayıpları rahmet ve minnetle anarak başlayan Emine Erdoğan, “Allah ordumuzun yardımcısı olsun, bölgemizi huzura kavuşturacak bir zafer nasip etsin” temennisinde bulundu.

1 DERECE FARKI

Dünyanın Sanayi Devrimi öncesine göre, 1 derece ısınmış olmasının doğal afetler ve kuraklık gibi acı bir bilançoyla sonuçlandığına dikkat çeken Erdoğan, bilimin 2050’de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceği uyarısını hatırlattı. Erdoğan, dünyayı bekleyen felaketin boyutlarını “İçecek su bulma arayışıyla başlayacak iklimsel göçlerin yaratacağı çatışmalar ve insanlık trajedileri bizi bekliyor. Bu sefer bilim insanlarının öngörülerine kulak vermemiz ve derin uykumuzdan uyanmamız lazım. Çünkü önümüzdeki birkaç bin yılı şimdi inşa ediyoruz” sözleriyle anlattı. Kendi himayesine 2017’de başlatılan Sıfır Atık hareketinin bugün çığ gibi büyüdüğünü, sıfır atık uygulamalarını öncelikle Cumhurbaşkanlığı ofisleri, TBMM ve kamu kurumlarında başlatıp, çöpleri kaynağında ayrıştırdıklarını hatırlatan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:

POŞET %78 AZALDI

“Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2020 yılının ilk yarısında tüm kamu kurumlarını sisteme entegre etmiş olacağız. İkinci yarısında ise 250 binden fazla nüfusu olan ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri gibi büyük ölçekli yerler, sıfır atık yönetim sistemine dahil edilmiş olacak inşallah. Ülke çapında toplanan atık miktarı ve diğer çalışmalarla ilgili envanter oluşturulması için de Sıfır Atık Bilgi Sistemi devreye girdi. Bugüne kadar 22913 kurum ve kuruluş bu sisteme entegre oldu, veri girişi yapmaya başladı. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi, poşet tüketimini yüzde 78 oranında azalttı. Şimdi 2021’i hedefleyerek üzerinde çalıştığımız depozito uygulaması ise geri dönüşümde bizi hayli ileriye taşıyacak. Sıfır Atık Projesi’nin bir diğer ayağı olan Sıfır Atık Mavi’nin startını haziran ayında verdik. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başlattık. Bu çerçevede 122193 metreküp deniz çöpü toplandı.

ÖRNEK: KAMİKATSU

Bir değişimi amaçlayan hareketlerin hükümetler ve akademi tarafı olduğu kadar, bu değişimi asıl gerçekleştirecek olan kamuoyu ayağı da var. Mesela Japonya’nın Kamikatsu kasabasında hiçbir üst otoriteye gerek kalmadan, yerel halkın milli bir davaymışçasına çöplerini tam 45 ayrı kategoriye ayırdığını biliyoruz. Burası çöplerinin yüzde 80’ini geri dönüşüme sokan ve 2020’de yüzde 100 geri dönüşümü hedefleyen dünyanın sıfır atık kasabası. Biz bu iştiyakı nasıl kazandırabiliriz? İşte odaklanmamız gereken hususlardan biri de bu.

1 DAMLA SU VATAN

Vatanperverliğin ve bayrak sevgisinin, ülkemizin tek bir damla suyundan, ağacındaki tek bir yaprağına kadar korumayı da kapsadığını çocuklarımıza anlatmalıyız. Gandhi’nin ‘Sade yaşa ki başkaları da var olabilsin’ sözündeki ölçüyü, hayatlarımızın ana teması haline getirme noktasında ortak aklı oluşturmalıyız.”

‘SIFIR ATIK’ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÇEVRE HAREKETİ

SIFIR Atık Projesi’nin Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük çevre hareketi olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yayınlanan yönetmelik çerçevesinde 2023 yılına tüm yerel yönetimlerin sıfır atık uygulaması ve projelerini şehirlerinde ve ilçelerinde hayata geçireceklerini, 2020 sonuna kadar da bu uygulamanın zorunlu hale geleceğini belirtti. Sıfır Atık Projesi içinde iklim değişikliğiyle ilgili millet bahçeleri, ayrıştırılmış atıkların ekonomiye kazandırılması, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesi olduğunu belirten Kurum, bu uygulamayla bugüne kadar 163 bin metreküp deniz çöpü toplandığını belirtip, “Hedefimiz, bu projeyle yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye istihdam sağlamak. Yerel yönetimlere her türlü maddi ve manevi destek vereceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’un 2 yakasına ‘Atık Getirme Merkezi’ kuracağız. 2020 Ocak itibariyle, bu uygulamaya geçen belediye, okullar, AVM, hastane ve üniversite gibi kurumlara ‘Sıfır Atık Belgesi’ vereceğiz” dedi.

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