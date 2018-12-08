‘Çevre dostu hac yapın’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İBB’nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı’na katıldı.
Zirvede konuşan Erdoğan, Hac ve Umre ziyaretine gidecek olanlara çağrıda bulunup, “Çevre dostu bir hac herkesin derdi olmalıdır” dedi. Emine Erdoğan şunları söyledi: “Dindarlığı hep şekil şartları üzerinden anlıyoruz. Oysa her Müslümanın içinde yaşadığı doğaya, hayvana ve bitkiye karşı sorumluluğu vardır. 2010 yılında yapılan bir istatistiğe göre 2,5 milyon hacının ardında 10 milyon plastik şişe bıraktığını maalesef biliyoruz. Çevre dostu bir hac bir Müslümanların derdi olmalı. Geçtiğimiz yıl sıfır atık seferberliğini başlattık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki şu rakamlar bile son derece umut verici. 11 ay boyunca 35 bin kağıt atık ayrıştırıldı.”
AKILLI KONTEYNERE PET ŞİŞE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri” de fuarda görücüye çıktı. Emine Erdoğan, İBB’nin “Sıfır atık projesi” kapsamında hayata geçirdiği “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ne pet şişe atarak İstanbulkartına bakiye yükleme deneyimini yaşadı. Akıllı Konteyneri çok beğenen Emine Erdoğan, “Harika bir proje. Sıfır atık projesi kapsamında güzel bir örnek oldu” dedi.
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